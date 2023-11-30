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القيادي في حركة "الجهاد" علي أبو شاهين : لم نشارك في أي مفاوضات حتى الآن تتعلق بموضوع الأسرى الجنود للعدو لدى المقاومة (الجزيرة)
Lebanon 24
30-11-2023
|
13:07
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