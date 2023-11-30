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"أكسيوس" عن مصادر: بلينكن لم يطلب وقف العملية العسكرية في غزة لكنه أعرب عن قلقه من تزايد الضغط الدولي إذا طال أمدها

Lebanon 24
30-11-2023 | 14:35
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