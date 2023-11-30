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أخبار عاجلة
بلينكن: إسرائيل قادرة على تحييد تهديد حماس بينما تقلل الضرر على المدنيين الأبرياء (سكاي نيوز)
Lebanon 24
30-11-2023
|
15:15
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