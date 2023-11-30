Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: إسرائيل قادرة على تحييد تهديد حماس بينما تقلل الضرر على المدنيين الأبرياء (سكاي نيوز)

Lebanon 24
30-11-2023 | 15:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حماس تستخدم المدنيين في غزة دروعا بشرية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/12/2023 00:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر أميركي: حماس قدمت قائمة جزئية بأسماء المحتجزين وطالبت بهدنة 5 أيام مقابل إطلاق سراح المدنيين (سكاي نيوز)
lebanon 24
01/12/2023 00:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه يتحقق من بيان حماس بشأن مقتل أصغر الرهائن وأسرته (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/12/2023 00:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن مصدر مطلع: المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس تبحث معايير مرحلة جديدة من الهدنة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/12/2023 00:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:14 | 2023-11-30
17:12 | 2023-11-30
17:11 | 2023-11-30
17:10 | 2023-11-30
17:09 | 2023-11-30
17:01 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24