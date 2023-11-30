Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي: نقوم بتقييم الوضع ونتفاوض من أجل عودة المختطفين وسنواصل القتال حتى نعيد جميع الرهائن إلى وطنهم (الجزيرة)

Lebanon 24
30-11-2023 | 15:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن نتعامل مع دعاية "حماس" الكاذبة ونواصل العمل بكل السبل لإعادة جميع المختطفين (الجزيرة)
lebanon 24
01/12/2023 00:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: أبلغت بلينكن استعدادنا لمواصلة القتال حتى القضاء على حماس بغزة وعودة كل المختطفين (الجزيرة)
lebanon 24
01/12/2023 00:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية سديروت في نداء لرئيس الوزراء: يجب إخلاء سديروت من جميع السكان ليكون الوضع هادئا ويقوم الجيش بعمله (الجزيرة)
lebanon 24
01/12/2023 00:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل هذه الحرب إلى حين القضاء على "حماس" وعودة جميع المختطفين من غزة
lebanon 24
01/12/2023 00:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:14 | 2023-11-30
17:12 | 2023-11-30
17:11 | 2023-11-30
17:10 | 2023-11-30
17:09 | 2023-11-30
17:01 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24