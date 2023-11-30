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10 قتلى على الأقل في انفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار في محافظة ديالي شرقي العراق

Lebanon 24
30-11-2023 | 18:05
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