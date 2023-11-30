Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض قذيفة صاروخية واحدة أطلقت من قطاع غزة

Lebanon 24
30-11-2023 | 23:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية في الجولان تعترض قذيفة أطلقت باتجاه إسرائيل (الحرة)
lebanon 24
01/12/2023 09:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: المحتجزون المفرج عنهم من قطاع غزة عادوا إلى إسرائيل
lebanon 24
01/12/2023 09:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه تل أبيب واعترضناهما باستخدام القبة الحديدية ومقلاع داوود (التلفزيون العربي)
lebanon 24
01/12/2023 09:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحن مصممون على التقدم في جنوب قطاع غزة وأي مكان توجد فيه قوات "حماس"
lebanon 24
01/12/2023 09:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:17 | 2023-12-01
02:13 | 2023-12-01
02:12 | 2023-12-01
01:54 | 2023-12-01
01:53 | 2023-12-01
01:48 | 2023-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24