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الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: معلومات أولية عن اعتراض سفينة حربية أميركية 3 طائرات مسّيرة في البحر الأحمر ومنطقة الخليج

Lebanon 24
01-12-2023 | 00:50
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