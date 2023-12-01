Advertisement

أخبار عاجلة

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
01-12-2023 | 00:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر طبي للجزيرة: 15 شهيدا وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية استهدفت 3 منازل في رفح جنوبي القطاع (الجزيرة)
lebanon 24
01/12/2023 09:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة
lebanon 24
01/12/2023 09:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مخيم خانيونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
01/12/2023 09:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء إثر غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في خانيونس جنوبي القطاع إلى 13
lebanon 24
01/12/2023 09:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:17 | 2023-12-01
02:13 | 2023-12-01
02:12 | 2023-12-01
01:54 | 2023-12-01
01:53 | 2023-12-01
01:48 | 2023-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24