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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مسجدا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
01-12-2023 | 01:02
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