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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية استمرار الحرب الوحشية على الأطفال والنساء

Lebanon 24
01-12-2023 | 01:16
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