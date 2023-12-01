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"يديعوت أحرونوت": لا يبدو أن "حماس" سوف تنهار و لا يبدو أن الجيش الإسرائيلي قادر على تحقيق أهداف الحرب كاملة

Lebanon 24
01-12-2023 | 01:23
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