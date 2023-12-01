Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس دولة الإمارات يعلن إنشاء صندوق بـ 30 مليار دولار لقضايا المناخ (العربية)

Lebanon 24
01-12-2023 | 03:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإمارات تعلن إنشاء صندوق للمناخ بـ30 مليار دولار في "COP28"
lebanon 24
01/12/2023 13:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات صندوق كوارث المناخ
lebanon 24
01/12/2023 13:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض يعلن مشاركة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في مؤتمر "كوب 28" في الإمارات (سكاي نيوز)
lebanon 24
01/12/2023 13:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: لا دولة في غزة ولا دولة دونها (العربية)
lebanon 24
01/12/2023 13:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:22 | 2023-12-01
06:18 | 2023-12-01
06:10 | 2023-12-01
06:09 | 2023-12-01
05:57 | 2023-12-01
05:50 | 2023-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24