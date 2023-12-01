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الراعي: المنطقة تغلي ونحن بلا رأس وفي الديمان لدينا أرزة كبيرة أصابتها صاعقة فانكسر رأسها ويحاول كل غصن فيها أن يكون هو الرأس وهكذا نحن في لبنان فكيف نحمي وطننا؟

Lebanon 24
01-12-2023 | 04:37
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