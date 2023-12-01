Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأردنية: ندين استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية العبثية على غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
01-12-2023 | 05:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأردني: ندين الصمت على الوحشية الإسرائيلية بمستشفى الشفاء الذي يوفر غطاء لجرائم الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
01/12/2023 16:47:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: ندين التصريحات الإسرائيلية بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية (الجزيرة)
lebanon 24
01/12/2023 16:47:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تظاهرة في العاصمة الأردنية للتنديد باستئاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
01/12/2023 16:47:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الليبية: ندين بأشد العبارات جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنتهجها اسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
01/12/2023 16:47:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:41 | 2023-12-01
09:40 | 2023-12-01
09:36 | 2023-12-01
09:30 | 2023-12-01
09:29 | 2023-12-01
09:27 | 2023-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24