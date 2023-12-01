سليم: التغيير في رأس هرم االسلطة العسكرية يؤدي إلى تغيير واسع على مستوى كل القيادات والتعيين في قيادة الجيش لا ينتقص من دور رئيس الجمهورية العتيد والتمديد لقائد الجيش لا يسمح به قانون الدفاع وهذا في إطار صلاحياتي

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