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الخارجية الألمانية: العمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل وإجبارها على نزع السلاح ضروري لإنهاء معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين (الجزيرة)

Lebanon 24
01-12-2023 | 05:42
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