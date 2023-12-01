وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: السبب الجوهري للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني الحالي هو عدم تنفيذ أي قرار للأمم للمتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية (سكاي نيوز عربية)

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