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رويترز عم مصادر إغاثية: توقف عبور شاحنات المساعدات والوقود عبر رفح إلى غزة مع استئناف إسرائيل عمليات القصف (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
01-12-2023 | 06:33
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