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فايننشال تايمز عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير: تم الانتهاء من مدينة غزة بنسبة 40% فقط (الجزيرة)

Lebanon 24
01-12-2023 | 06:50
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