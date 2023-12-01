وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: تطبيق هدنة ليوم واحد واستئناف إدخال المساعدات ما يزال ممكنا إن سلّمت حماس أسماء 10محتجزات لإطلاق سراحهن (سكاي نيوز عربية)

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