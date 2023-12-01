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رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعرب عن "أسفه الشديد" لانهيار الهدنة في غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
01-12-2023 | 07:24
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