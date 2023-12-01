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وسائل إعلام إسرائيلية: عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس تدعو الحكومة لوقف القتال والعودة للهدنة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
01-12-2023 | 08:56
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