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القناة ١٢ الإسرائيلية: الوزير سموتريتش طالب نتنياهو بإعلان انتهاء مسار الهدنة وقطع الاتصالات مع حماس والوسطاء (الجزيرة)

Lebanon 24
01-12-2023 | 09:11
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