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بريطانيا تتعهد خلال مؤتمر "كوب 28" بالمساهمة بملياري دولار في "صندوق المناخ الأخضر" لمكافحة تغير المناخ (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
01-12-2023 | 09:19
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