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بلينكن: نركز على إعادة جميع الرهائن في غزة إلى بيوتهم ونعمل على ألا تتوسع دائرة العنف بالمنطقة

Lebanon 24
01-12-2023 | 10:11
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