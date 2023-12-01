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"لبنان 24": قصف إسرائيلي بشكل متقطع يستهدف أطراف بلدات حولا وميس الجبل ودير ميماس وكفركلا والعديسة والناقورة واللبونة وعيتا الشعب ورامية
Lebanon 24
01-12-2023
|
10:46
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