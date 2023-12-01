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إسرائيل تعمل على إنشاء منطقة عازلة بينها وبين قطاع غزة لمنع هجمات "حماس"

Lebanon 24
01-12-2023 | 12:11
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