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القناة 12 الإسرائيلية: تحذير من عبور طائرة مسيّرة عن بُعد من لبنان إلى منطقة "معالوت ترشيحا"

Lebanon 24
01-12-2023 | 12:45
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