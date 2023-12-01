18
o
بيروت
19
o
طرابلس
26
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أبلغنا 3 عائلات بمقتل أفراد لهم محتجزين في غزة اعتمادا على أدلة توفرت لنا (الجزيرة)
Lebanon 24
01-12-2023
|
13:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إبلاغ عائلات 311 جنديًا بمقتلهم خلال الحرب
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إبلاغ عائلات 311 جنديًا بمقتلهم خلال الحرب
01/12/2023 22:28:53
01/12/2023 22:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نفحص المعلومات بخصوص عائلة "بيباس" و"حماس" مسؤولة عن حياة المحتجزين
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نفحص المعلومات بخصوص عائلة "بيباس" و"حماس" مسؤولة عن حياة المحتجزين
01/12/2023 22:28:53
01/12/2023 22:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الخطوط العريضة لاتفاق الهدنة ليست نهائية وقد تحدث تغييرات ونعمل على إعادة كل المختطفين (الجزيرة)
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الخطوط العريضة لاتفاق الهدنة ليست نهائية وقد تحدث تغييرات ونعمل على إعادة كل المختطفين (الجزيرة)
01/12/2023 22:28:53
01/12/2023 22:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هناك غرف قيادة تابعة لحماس تحت مؤسسات تعليمية (الجزيرة)
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هناك غرف قيادة تابعة لحماس تحت مؤسسات تعليمية (الجزيرة)
01/12/2023 22:28:53
01/12/2023 22:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وعكة صحية ألمت بشخصية أمنية رفيعة
Lebanon 24
وعكة صحية ألمت بشخصية أمنية رفيعة
01:15 | 2023-12-01
01/12/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن شهيدة بلدة حولا.. هذا ما فعله الإسرائيليون معها!
Lebanon 24
مفاجأة عن شهيدة بلدة حولا.. هذا ما فعله الإسرائيليون معها!
12:13 | 2023-12-01
01/12/2023 12:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير... بالفيديو هل قصفت إسرائيل اليمن؟
Lebanon 24
إنفجار كبير... بالفيديو هل قصفت إسرائيل اليمن؟
06:13 | 2023-12-01
01/12/2023 06:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. ماذا يجري هناك الآن؟
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. ماذا يجري هناك الآن؟
02:02 | 2023-12-01
01/12/2023 02:02:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ عاجل من الجنوب الآن.. كلامٌ عن "تسلل جوّي" وهذا ما حصل!
Lebanon 24
حدثٌ عاجل من الجنوب الآن.. كلامٌ عن "تسلل جوّي" وهذا ما حصل!
12:39 | 2023-12-01
01/12/2023 12:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:21 | 2023-12-01
الطائرات الإسرائيلية تطلق القنابل المضيئة على مناطق شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة (الميادين)
14:46 | 2023-12-01
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: "حماس" رفضت إطلاق سراح 10 نساء واقترحت مناقشة التنازلات مقابل رهائن مسنين
14:44 | 2023-12-01
صفارات الإنذار تدوي شرق "اسدود" وفي "سديروت" بغلاف غزة
14:40 | 2023-12-01
كيربي: غيّر الإسرائيليون قرارهم بوقف دخول المساعدات لقطاع غزة استجابة لطلب أميركي (سكاي نيوز)
14:33 | 2023-12-01
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: احتمال العودة للتهدئة هذه الليلة ضئيل وهناك فرصة لاتفاق خلال يومين أو 4 أيام (الجزيرة)
14:32 | 2023-12-01
البيت الأبيض: غزة يجب أن تظل أرضاً فلسطينية ولا يمكن تقليص مساحتها (الحرة)
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
01/12/2023 22:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
01/12/2023 22:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
01/12/2023 22:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24