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شهيد وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
01-12-2023
|
15:55
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