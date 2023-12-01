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أخبار عاجلة
ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 190 منذ صباح أمس
Lebanon 24
01-12-2023
|
17:29
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