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إطلاق نار كثيف من رشاشات الزوارق الإسرائيلية على المناطق الساحلية لدير البلح

Lebanon 24
01-12-2023 | 17:40
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