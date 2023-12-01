Advertisement

أخبار عاجلة

اشتباكات شرق خانيونس وجنوب مدينة غزة

Lebanon 24
01-12-2023 | 18:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سرايا القدس: يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع الجيش الاسرائيلي في محاور التقدم شمالي قطاع غزة ومحوري غرب وجنوب مدينة غزة
lebanon 24
02/12/2023 06:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع أصوات اشتباكات على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب غزة
lebanon 24
02/12/2023 06:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تعلن ضرب تجمعات للقوات الإسرائيلية شمال وجنوب مدينة غزة بعشرات من قذائف الهاون من العيار الثقيل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/12/2023 06:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية في مناطق مختلفة من القطاع أبرزها في المحور الشمالي الغربي وبيت حانون ومدينة غزة (الحرة)
lebanon 24
02/12/2023 06:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:52 | 2023-12-01
22:52 | 2023-12-01
19:11 | 2023-12-01
19:09 | 2023-12-01
18:55 | 2023-12-01
18:51 | 2023-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24