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وزارة الدفاع السورية: تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات

Lebanon 24
01-12-2023 | 18:51
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