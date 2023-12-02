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الجيش الإسرائيلي يتحدث عن قصف 400 موقع في غزة منذ انهيار الهدنة المؤقتة

Lebanon 24
02-12-2023 | 02:21
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