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مسؤول إسرائيلي في واشنطن: إسرائيل تعمل مع واشنطن والأمم المتحدة لتقليل الضرر على المدنيين

Lebanon 24
02-12-2023 | 03:28
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