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ميقاتي: أذكر أّن رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) تعهدت بتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في المناطق التي تواجه الحروب والأزمات والتهجير
Lebanon 24
02-12-2023
|
04:53
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