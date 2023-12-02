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ميقاتي: أذكر أّن رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) تعهدت بتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في المناطق التي تواجه الحروب والأزمات والتهجير

Lebanon 24
02-12-2023 | 04:53
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