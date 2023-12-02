ميقاتي: لقد عانى قطاع الطاقة لدينا مع الأزمات المتلاحقة ومن الضروري تنشيطه وضمان تعبئة التمويل الكافي لتحديثه وتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وبالتالي التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ

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