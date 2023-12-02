ميقاتي: بينما كنا نتداول بشأن الجوانب الحاسمة للتقييم العالمي والتكيف والتخفيف والقدرة على الصمود والتمويل أناشدكم جميعاً أن نتجاوز خلافاتنا ونتعاون لمصلحة الجميع ولضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة

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