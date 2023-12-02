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ميقاتي: العالم يتوقع الكثير منّا ومن العمل الذي سنقوم به هنا والقرارات التي سنتخذها اليوم

Lebanon 24
02-12-2023 | 04:55
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