ميقاتي: دعونا نخرج من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في الامارات العربية المتحدة (COP28) بإجراءات ملموسة والتزامات ثابتة لتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام للجميع

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