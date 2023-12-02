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ميقاتي: الشيخ زايد علّمنا أهمية وكيفية التسامح والعيش معاً وبنى الامارات على هذه الجذور وترك بصمات لا تمحى في كل الميادين ومنها ما يجمعنا اليوم أيضاً

Lebanon 24
02-12-2023 | 04:56
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