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المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يتعمد خنق المستشفيات في شمال قطاع غزة لإرغام سكانه على النزوح جنوبا
Lebanon 24
02-12-2023
|
06:40
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