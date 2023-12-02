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"لبنان 24": سقوط عدد من القذائف المعادية عند تلة "العويضة" لجهة بلدة الطيبة واستهداف محيط كنيسة بلدة يارون ومنطقتي حامول واللبونة في أطراف الناقورة
Lebanon 24
02-12-2023
|
07:28
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