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ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: المفاوضات بشأن العودة للتهدئة وصلت إلى طريق مسدود

Lebanon 24
02-12-2023 | 07:37
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