Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السودانية تؤكد التزامها بالتعاون مع المبعوث الأممي الجديد رمطان لعمامرة في آداء مهمته

Lebanon 24
02-12-2023 | 08:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوريل: ناقشت مع المبعوث الأممي لليمن البعد الإقليمي الخطير للحرب بين إسرائيل و"حماس"
lebanon 24
02/12/2023 17:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني الجديد يلتقي زيلينسكي في كييف
lebanon 24
02/12/2023 17:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا: وزير الخارجية الجديد كاميرون سيواصل النهج الحالي إزاء الشرق الأوسط والصين (الشرق)
lebanon 24
02/12/2023 17:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية السعودية: الأطراف السودانية في محادثات جدة اتفقت على إجراءات لبناء الثقة
lebanon 24
02/12/2023 17:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2023-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2023-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2023-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:54 | 2023-12-02
09:50 | 2023-12-02
09:48 | 2023-12-02
09:47 | 2023-12-02
09:47 | 2023-12-02
09:42 | 2023-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24