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البيت الأبيض: هاريس أكدت خلال لقائها #السيسي أن واشنطن لن تسمح تحت أي ظرف بحصار قطاع غزة أو بإعادة رسم حدوده

Lebanon 24
02-12-2023 | 08:14
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