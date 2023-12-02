Advertisement

أخبار عاجلة

إصابة 6 جنود إسرائيليين في المعارك أحدهم في حالة حرجة (العربية)

Lebanon 24
02-12-2023 | 09:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر الحدث: إصابة 5 جنود إسرائيليين بينهم واحد بحالة حرجة بصاروخ موجه من جنوب لبنان
lebanon 24
02/12/2023 19:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 4 جنود أحدهم حالته حرجة في اشتباكات قرب كيسوفيم في مجمع أشكول شرق خانيونس
lebanon 24
02/12/2023 19:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشرق" نقلاً عن "هآرتس": إصابة 3 أشخاص أحدهم في حالة حرجة في قصف صاروخي لحزب الله على شمال إسرائيل
lebanon 24
02/12/2023 19:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة 3 جنود إسرائيليين في اشتباكات قرب الحدود مع لبنان (العربية)
lebanon 24
02/12/2023 19:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2023-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2023-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2023-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:01 | 2023-12-02
11:59 | 2023-12-02
11:58 | 2023-12-02
11:57 | 2023-12-02
11:56 | 2023-12-02
11:56 | 2023-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24