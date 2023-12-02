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دولة الإمارات تعلن المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لصندوق دولي خاص بالميثان خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 (سكاي نيوز)
Lebanon 24
02-12-2023
|
09:10
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