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دولة الإمارات تعلن المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لصندوق دولي خاص بالميثان خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 (سكاي نيوز)

Lebanon 24
02-12-2023 | 09:10
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