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مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي: سوف نسهّل دخول المساعدات الإنسانية لمواطني غزة بالتوازي مع عمليتنا العسكرية (الجزيرة)

Lebanon 24
02-12-2023 | 09:28
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